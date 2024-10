TERVIS Paratamatus või ravitav? Mida peab teadma norskamisest

Ninakirurgia ei aita

Inimesed väisavad norskamise murega tihti kõrva-nina-kurguhaiguste arste, kuid doktor Mare Kalvet nendib, et kõrva-nina-kurguhaiguste arstide abi norskamise korral on väga piiratud. Näiteks toob ta välja, et nina on paljudel juhtudel norskamise juurpõhjusena ülehinnatud. "Ninakirurgia ei ole norskamise vähendamisel tihti efektiivne. Pigem vastupidi, isegi on selliseid uuringuid, kus on selgunud, et ninakirurgia võib hoopis süvendada norskamist," räägib ta.