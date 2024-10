EESTI Saaremaa erilise kirikuga kant, kus leivale tehakse pai

Tänu arhitektuurile ja skulpturaalsele dekoorile on Karja kirik laialt tuntud. Viimane suurem siseremont tehti umbes 100 aastat tagasi. Siis oli ajaloopäeval juulis kohal ka Rootsit pärit ajaloolane professor Tor Helge Kjellin, kellele oli päev pühendatud ja kes juhatas viimaseid restaureerimistöid. Tänu professor Kjellinile on näha omapärased maagilised laemaalingud, mis on joonistatud kiriku kooriruumi lakke, roidekaarte vahele ümber päiskivi. Reformatsioonijärgne luterlik kirik ei soosinud paganlikke märke, need kaeti lubjakihiga. Märgid toodi välja alles aastatel 1923–1925 toimunud restaureerimise käigus. Laemaalingud kannavad sügavat sümboolset tähendust: kolmjalg on muistse aja liikumise sümbol, ka päikese võrdkuju ning viikingite jumala Odini märk, ristiusus kolmainsuse printsiibi tähistaja. Säärkurat paganliku märgina pidi näiteks aitama kurja tõrjuda.

2011. aastal sai kirik uue katuse. "See on hoonele eriti tähtis, esmane kaitse ilmastiku eest," ütleb Veiko Vihuri. Igal aastal on restaureeritud paar akent, mis on suur töö, sest seal on värviline klaas ja kivist aknaraamid. "Loodame lähiaastatel kõik kaitse alla saada, ainult põrand tuleb veel teha. Kahel eelmisel aastal restaureeriti ka lääneportaal, mis on arvatud Eesti kõige ilusamate keskaegsete portaalide sekka oma taimornamendi, viinamarjalehtede ja jalakaga. See on Saaremaa oludes väga tähelepanuväärne," ütleb õpetaja.