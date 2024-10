ELULUST Ärimees Raivo Hein – edukaks tänu distsipliinile ja tahtejõule

Tihti heidetakse talle ette, et mis sul viga, sul on elus õnne olnud. „Jah, tõepoolest on olnud, aga õnne saab planeerida,” nendib ta ise. Ning ütleb, et raamatutel ja headel sõpradel oli tema investoriks saamisel märkimisväärne mõju. „Üks parimaid raamatuid, mida kõikidele inimestele, mitte ainult noortele, soovitan, on Dale Carnegie „Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi”. Olen seda elu jooksul korduvalt üle lugenud.

Üks mu parimaid noorpõlvesõpru oli hilisem Starmani asutaja Peeter Kern. „Ammutasin temalt väga palju väärtuslikke teadmisi, kuidas oma ärisid alustada.”

Rahavabaduse tunne

Toidupoodides Raivo Hein hindu vaatama ei pea, kuid oma aktsiaportfelli hindu analüüsib iga nädal. „Tehingud teen tavaliselt kuu lõpus, siis selgub mu vaba raha voog. Mul on säärane rutiin, et iga kuu viimasel reedel teen vaba raha piires ostuorderi. Reegel on see, et alati ostan ja kunagi ei müü. Minu jaoks haakub see mõtteviisiga „Ole distsiplineeritud ja rühi edasi”. Olen selle positiivse rutiini endale teadlikult juurutanud ja julgen soovitada sama ka teistele.”