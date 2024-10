Liikumiserivajadustega inimestele paraneb abivahendite kättesaadavus

„Meie põhimõte on pakkuda abivajajatele tuge ja nõustamist ning uute esinduste avamisega soovime jõuda inimestele lähemale,” ütles Invaru abivahendikeskuse kliendikogemuse valdkonnajuht Kadri Tiido. „Oleme tegutsenud abivahendite valdkonnas 30 aastat ning kohtunud selle aja jooksul paljude inimestega, kes ootavad oma kodupiirkonda korralikku abivahenditeenust, eriti Ida-Virumaal.”

Kadri Tiido sõnul annab abivahendikeskus endast parima, et inimese vanusest või terviseprobleemist sõltumata saaks oma igapäevategevusi teha. „Tänu pikaajalisele kogemusele ja abivahendite tundmisele saame abiks olla vajalike lahenduste leidmisel,” lisas ta.

„Invaru abivahendikeskus on olnud aastaid heaks koostööpartneriks nii liikumiserivajadustega inimestele kui ka noorperedele. Mul on hea meel, et Invaru meeskond otsustas Lasnamäel uue esinduse avada ning olla Lasnamäe inimestele veelgi lähemal,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.