ELULUST Linda Jürisson: Ma lihtsalt ei usu, et sain 70

Kohtume täna sinu töö juures, sest su kodus on remont. Kas õe palgaga saab üldse remonti teha?

Mul on pension, töötasu ja tubli abikaasa, sai õige valik tehtud. Ja me ei tee remonti, vaid juurdeehitust. Koduga on selline lugu, et elasime pikalt Viljandis oma majas. Hakkasime maja ehitama 1980. aastal, täpselt samal päeval, kui algasid Moskva olümpiamängud.

See talumaja on ehitatud 1865. aastal valla kooliks ja kui kool mõisasse ümber kolis, ostis minu mehe vanaisa Jüri Jürisson selle vallalt ära. Tema kasvatas seal oma kaheksat last. See on iidne talukoht ja nõuab palju raha. Kuna meil kahekesi palju vaja ei ole ja mulle ei meeldi pidevalt koristada ega aknaid pesta, otsustasime kolida talumaja kõrval asuvasse pisikesse saunamajja. Pojad tegid üllatuse ja kinkisid minu sünnipäevaks saunamaja juurdeehituse projekti. Ma ikka vaatasin, et mingi mees luusib maja ümber ning mõõdab siit ja sealt. Poeg luiskas, et see mees kontrollib, kas kõrgused on paigas. Nüüd saame endale kahekordse maja ja ruumi juurde.