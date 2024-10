RAHA Mis juhtub, kui võtad II samba enne pensioniiga välja?

Süsteemist lahkumine Pärast raha väljavõtmist ei saa II samba kogumissüsteemiga järgmised 10 aastat liituda. See tähendab, et kui oma otsust kahetseda ja ümber mõelda, siis ei ole midagi teha. Kümneks aastaks ollakse süsteemist väljas ja puudub võimalus saada riiklikku panust oma II sambasse ehk 4% sotsiaalmaksust. Lahkuja saab jätkata kogumist III sambasse, kuid sinna riik ei panusta, ning III sammas on vaid inimese enda sissemaksete põhine, kus saab kasutada sissemaksete tulumaksusoodustust.

Kui süsteemist lahkuja on 50. eluaastate alguses, tähendab see juba, et uuesti liitumise võimalus tekib vaid mõni aasta enne pensionile jäämist ning selle ajaga endale enam teise sambaga arvestatavat rahalist puhvrit kasvatada ei jõua.

Tagasi II sambasse saab alles pärast 10 aastat Kui inimene soovib 10 aasta järel uuesti II sambaga liituda, on tal küll võimalik seda teha, kuid tagasiulatuvaid sissemakseid ei taastata. Uuesti liitumisel alustab ta kogumist nullist ning kaotatud aastate jooksul oleks võinud senised investeeringud koos lisanduvate maksetega pensionivara märkimisväärselt kasvatada.

Kokkuvõte

II sambast raha väljavõtmine ja sellest süsteemist eemalolek toob kaasa nii vahetuid kui ka pikaajalisi finantsilisi tagajärgi. Kuigi see võib pakkuda kiiret kergendust või rahalist toetust hetkevajaduste katmiseks, tuleb arvestada negatiivsete mõjudega tuleviku kindlustamisele. Enne oluliste finantsotsuste tegemist on soovitatav konsulteerida spetsialistidega ning kaaluda kõiki võimalikke tagajärgi põhjalikult läbi ja pigem jätta see võimalus täna tuleviku arvelt kasutamata.

Nagu öeldakse: „Tark ei torma.“ Sama kehtib ka tuleviku kindlustamise kohta – targalt planeerides saab endale tagada turvalisema ja muretuma vanaduspõlve.