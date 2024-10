SELTSIELU Kooliõpilastest asutakse eakamatele inimestele digimentoreid vormima

Digimentorite programmi toetajaks on Telia, kes on on üheks oma eesmärgiks seadnud digilõhe probleemi vähendamise ühiskonnas ning digioskuste edendamise nii noorte kui vanemaealiste seas.

„Aastate jooksul jõudsimegi tuhandete kodude, õpetajate ja õpilasteni. Tänaseks on sellest välja kasvanud veelgi ambitsioonikam idee, millel on meie hinnangul potentsiaali ühiskonnale veelgi enam positiivset mõju pakkuda. Koostöös Tartu Ülikooli ja Inger Klesmentiga toetame Eesti kõige haavatavamate gruppide ehk laste ja seenioride digioskuste kasvatamist. Vanemaealistele on kindlasti vajalikud korduvad kohtumised teadmiste kinnistamiseks ja lapsed õpivad kõige kiiremini läbi mängude. Just selliseid formaate oleme koostöös Tartu Ülikooli meediauurijatega varem testinud ning usume, et need toimivad ja neil on mõju. Loodame väga, et õpetamine ei piirdu ainult koolidega ning vabatahtlikult võtavad õpetamise ette ka kõik need, kes tahavad toetada oma noori ja vanu sugulasi ja sõpru,“ selgitas Haljand.