SELTSIELU Mida võiks teada eakatekodusse sõpra või lähedast külastama minnes?

Külasta oma eakat ka argipäeval ja koos perega

Oluline on ka meeles pidada, et reeglina ootavad eakad väga oma lähedaste ja sõprade külastusi ning seda ka väljaspool tähtpäevi või eriüritusi, et argipäevadki rõõmsamad oleksid. Südamekodudes korraldatakse teadlikult ka erinevaid ühiseks ajaveetmiseks mõeldud üritusi. Näiteks Meriväljal on saanud juba heaks tavaks eriti just elanike lastele ja lastelastele mõeldes ettevõetav ühine jäätisepidu, mis toob kevadel kooliaasta lõpus eri põlvkonnad kokku mõnusasti aega veetma. Kundas on terve suve jooksul korraldatud mitmeid üritusi õues, kuhu on appi palutud lähedased, et võimalikult palju tuge vajavaid eakaid õue osalema viia.