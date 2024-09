SELTSIELU Helista tuttavale seeniorile või mine talle külla

Rakvere vallavanema Maido Nõlvaku sõnul satub sageli inimene omavalitsuse vaatevälja alles siis, kui ilmnevad tõsised probleemid. Siis saab omavalitsus pakkuda kas näiteks koduteenust või suunatakse inimene hooldekodusse. Paraku tegeleme siis juba süvenenud tagajärjega. Olen veendunud, et paljusid toimetulekuprobleeme saab edasi lükata, kui me märkame inimese juures muutusi varem. Kui on ümber inimesi, kellega lihtsalt juttu vesta või on tugi väljas liikumiseks on võimalik. „Siin on suur osal meil kõigil, et meie enda inimesed ei muutuks ühel hetkel märkamatuks ja üksildaseks,” toonitas Nõlvak.