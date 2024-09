TERVIS Uuringu järgi arvavad inimesed ekslikult, et dementsus on vanadus, mitte haigus

Maailma suurim dementsuse uuring „Ülemaailmsed muutused suhtumises dementsusesse“ näitab, et ümberkaudsed ja isegi tervishoiutöötajad sildistavad dementse haigusseisundiga inimesi üha enam. Uuringust selgus, et enamus inimesi – umbes 80% on arvamusel, et dementsus on vananemise normaalne osa ja mitte haigusseisund.

See väärarvamus on võrreldes 2019. aastaga – kui sellisel arvamusel oli 66% – oluliselt kasvanud. Ka 65% tervishoiu- ja hooldustöötajatest usub ekslikult, et dementsus on vananemise normaalne osa.

Seidi Soini-Lillipuu, dementsusega inimese lähedane, MTÜ Elu Dementsusega juhatuse liige, on seda omal nahal kogenud, öeldes, et dementsusega inimese vajadusi ei peetud kogu tema diagnoosi ja ravi teekonnal oluliseks. „Pidevalt on vaja asju tõestada ja korduvalt erinevate asutuste poole pöörduda, enne kui midagi toimub,” ütles ta.

Tervishoiutöötajate vähene teadlikkus dementsusest ja võimekus ning valmisolek seda diagnoosida on Seidi Soini-Lillipuu sõnul murettekitav just seetõttu, et see võib põhjustada nii hilinenud või vale diagnoosi, aga haigus võib ka diagnoosimata jääda.

Olulisemad tulemused uuringust:

80% avalikkusest usub endiselt valesti, et dementsus on pigem vananemise normaalne osa kui haigusseisund. Väärarusaama esines 14% rohkem kui 2019.aastal läbiviidud sarnases uuringus.

88% dementsusega inimestest on kogenud diskrimineerimist.

31% dementsusega inimestest väldib sotsiaalseid olukordi, kuna on mures teiste reaktsioonide pärast.

47% lähedastest väldib perekonna ja sõprade külastamist.

Dementsuse häbimärgistamise ja diskrimineerimise vastu võitlemisel tunnevad inimesed ennast enesekindlamalt kui 2019. aastal.