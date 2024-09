LIIKUMINE Füsioterapeut: "Liikuval inimesel on parem tasakaal."

„Seeniorile on regulaarne liikumine mitmekesise toitumise kõrval hea tervise hoidmiseks, haiguste ennetamiseks või nende progresseerumise pidurdamiseks ning normaalkaalus püsimiseks väga oluline. Kehaliselt aktiivsel vanemaealisel inimesel on tänu kehatüve ja jalgade lihasjõule parem tasakaal ning tema kukkumisrisk on madalam. Kui ta kukub, on vigastus kergem ja vigastusest taastumine enamasti kiirem,” selgitab füsioterapeut.