KÖÖK Mõned mõtted hea kisselli keetmiseks

Kuidas kisselli valmistada?

Kas maisi- või kartulitärklis?

Riisitärklis – samuti kasutatakse piimakissellide valmistamiseks, kui on soov kasutada just seda toorainet.

Kisselli valmistamise nipid

Tärklise segame kokku külma vee või mahlaga ja siis kuumutame aeg-ajalt segades keemiseni. Võimalik on muidugi külma veega segatud tärklis lisada ka keevale vedelikule, aga siis jääb ikkagi võimalus, et kisselli sees on väikesed tükikesed. Põhjus on lihtne: külma veega segatud tärkliseterakesed paisuvad natukene, aga temperatuuril 60–70 kraadi hakkavad järsult paisuma. Kui segada tärklis nii kuuma vedelikku, hakkab tärklis kohe paisuma ja me ei jõua seda tavaliselt siledaks segada.