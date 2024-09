KODU Tüli ei tee, aga päästab elu

Seadmeid on arendatud, et aidata inimesi, kes võivad kodus olles sattuda abitusse seisundisse, pakkudes kiiret juurdepääsu abi- ja turvavõrgule. Lisaks häirenuppudele ja anduritele on veel palju võimalusi, kuidas inimene saab end oma kodus turvalisemalt tunda ning paremini oma igapäevastes toimingutes hakkama saada.

Koduandur OÜ juhatuse liige Tarmo Pruuli selgitab, et nende koduandur on mõeldud liikumise ja liikumisandmete vaatlemiseks ning Koduandur tuvastab hättasattumise. "Hätta sattumine saab selgeks liikumatuse andmete põhjal ning andur saadab selle kohta teavituse," kirjeldab ta.

Meelerahu ka lähedastele

Koduanduri kõrval pakuvad nad ka kodunupu teenust, mis on eriti kasulik, kui inimene vajab abi, kuid ei saa telefonile või tavalise häirenupule ligi. "Kodunupp tuvastab ka kukkumislaadsed olukorrad, registreerib igapäevase füüsilise aktiivsuse ja nupu kandmise. See on väga oluline just seetõttu, et nii saavad lähedased oma vanaemale või vanaisale nupu kandmist meelde tuletada," selgitab Tarmo Pruuli. Nupu vajutuse korral saadetakse häireteade kontaktisikule või turvafirma juhtimiskeskusesse.