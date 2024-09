REIS Kohvri suurus vali reisi kestuse järgi

Keskmise suurusega kohver mahutab 50–70 liitrit ning on enamasti 60–69 cm kõrgune. Suured kohvrid sobivad Mihkel Luuri sõnul enim pikemateks puhkusereisideks ja on eriti populaarsed lastega perede seas. Sellised kohvrid mahutavad üle 70 liitri ning on tavaliselt 75–79 cm kõrged.

Kõige popimad on kõvakohvrid

Mihkel Luur tõdeb, et enamlevinud materjalid reisikohvrite puhul on mitmesugused kõvakatted: polükarbonaat, polüpropüleen ja ABS. Samuti leiab kohvrikauplustes ka tekstiilist ja alumiiniumist kohvreid. "Erinevatel materjalidel on erinevad eelised, mis kajastuvad ka hinnas, vastupidavuses ja kaalus," räägib ta.

Polüpropüleenist ja polükarbonaadist kõvakohvrid on eestlaste seas väga populaarsed ning selleks on tema sõnul ka mitu head põhjust: tugev struktuur, hea veekindlus ja kerge kaal. "Lisaks nendele omadustele on neid ka väga kerge puhastada ning nad on vastupidavamad ka kergemate kriimustuste suhtes," ütleb ta.

Reisikohvrite, käsipagasite ja reisitarvikute ekspert Reisisemust Siim Suur rääkis, et soodsamatest materjalidest vaadatakse ka ABS-plastist kohvrite poole, mille peamine boonus on just hea hind. "ABS-plastist toodetakse enamik maailma kohvreid," ütleb Siim Suur.

Tähelepanu tuleks pöörata ka kohvri turvalisusele. "Kuigi TSA-lukkude vargakindluse teemal on spekuleeritud palju, on see siiski elementaarne ja vajalik turvamehhanism kohvri sisu kaitsmiseks. Tänapäeval on juba raske leida reisikohvrit, millel koodluku võimalust ei ole," räägib ta.

Viimasel ajal on Mihkel Luuri sõnul hakatud rohkem huvi tundma ka lokaliseerijate vastu, mis võimaldavad telefonist muu hulgas jälgida ka reisikohvri asukohta ning pakuvad selle teadmisega kaasnevat meelerahu.