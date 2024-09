ÕIGUSABI Kahtlase müügikõne puhul aitab ebaviisakus

Elle* on aastate jooksul telefonimüügi teel soetanud endale mõned ravimtaimedest kõnelevad raamatud, kunagi ammu ühest teleturupoest ka kiirkeetja. Tema juures on sõbranna soovitusel käinud justkui teenust tutvustav pehme mööbli ja vaibapuhastaja. See käik osutus kiiresti müügitrikiks ja seda, kes oli see sõbranna, kes teda justkui soovitas, teada ta ei saanudki. „Aitas see, kui põrutasin, et ma olen vaene pensionär ja mul ei ole raha,” meenutas kuraasikas proua seda seika. Vaip ja madrats tegelikult samuti puhtaks ei saanud, vaid töödeldi ainult laiguti, et näidata, palju mustust masin suudab neilt ära imeda.

Pöördepunktiks igasuguse telefonimüügi osas sai aga üks toidulisandeid pakkuv telefonimüügiga tegelev ettevõte, kes pakkus soodsa hinnaga D-vitamiine, mis laekusid temani regulaarselt ja telefonis saadud sõnum oli, et tellimuse saab alati lõpetada.

Kui ühel hetkel Elle poeg avastas, et külmikus on D-vitamiini karpe kogunenud vaat et juba poolele suguvõsale, tuli teema jutuks ja Elle tunnistas, et ettevõttele teada andmine, et ta ei soovi enam vitamiine postiga saada, osutus hoopis keerulisemaks. Lõpuks sai see poja abiga e-kiri teel tehtud ja vitamiinipakke koos arvega enam ei laekunud.