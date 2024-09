EESTI Jõelähtme-Kostivere – looduspärlid ja Belgia hõrgud suutäied

Manu kaste sobib ideaalselt kõige juurde. "Sõbrad ütlesid, et sa tegid Roosikrantsi restoranis nii head kastet, tuleta meelde!" Mõtlemise järel sai kaste sibula ja peterselli baasil uuesti ellu kutsutud ning üllatab oma maitsega külalisi, kes pakuvad välja mitmeid variante, millest see tehtud võiks olla. Eriti hea on kaste friikartulite juurde, nii et ka Jõelähtme vallavolikogu liige ja kirjanik Jaan Tepp ütleb, et need friikartulid ongi teistmoodi ja palju paremad. Belglasena teab Manu, et ainult õige kartulisordi ja õige õliga saab hea tulemuse, mida Eesti kartul ei paku, aga Ruul on see Manu käe all tagatud.

Tahan teada, mida toredat on bussi üles leidnud külastajad öelnud. Manu hüüab Anjutat: "Tule, sa tead seda paremini." Ühe püsikliendi kommentaar on: "See on meie bussipeatus," ütleb Anna rõõmsalt ja lisab, et iga päev ütleb keegi, et see oli minu elu parim Hot Dog.

Anna teeb magustoite. Ülipopulaarne on limonaad arooniast, kirsist ja vaniljest. Kohe saavad villitud 480 pudelit lootuses, et sellest piisab septembri lõpuni, sest seda ostetakse palju ka kaasa.

"Kõige olulisem hea köögi juures on maitse," ütleb Manu. "Kui saad head toitu, teeb see rõõmu. Kui bussi astub kurb külaline, siis märkame, et lahkudes ta juba naeratab."