ELULUST Norma Jõekalda – teleperekonna ema

Rinne oli selleks hetkeks juba lähedale jõudnud, lennukid lendasid Roomassaarest Rohukülla sõitvast laevast korduvalt üle, isegi mõni pomm visati laeva kõrvale. Üks ema oli nii hirmul ja meeleheitel, et kukutas end koos kahe väikese lapsega üle parda merre. Mandrile jõudes viidi isa koos kõigi meestega kohe ära ja algas sõit Siberisse. Tema pääses Siberist Eestisse alles 1957. aastal. Kuid 1941. aasta juulis naiste ja laste jaoks ilmselt ronge enam ei jagunud ning me ootasime terve päeva Haapsalu raudteejaamas, kust meid toimetati edasi Harku vangilaagrisse. 9. juulil sain laagris kolmeaastaseks. Lõpuks saime Saaremaale koju tagasi, kust enamik asju oli laiali tassitud. Õnneks vanaema oli elus. 1944. aastal enne venelaste tagasitulekut tuli onu mu emale järele, et koos Rootsi põgeneda, aga ema keeldus minu ja vanaema pärast kaasa minemast. 1949. aasta märtsiküüditamise aegu, elasime siis juba Kuressaares, käisid jutud samuti ringi. Läksime ka siis kodust ära, redutasime emaga 30 kilomeetrit eemal vanaema juures heinte sees ühe abihoone pööningul. Seal katuse all peidus olles rääkiski ema mulle esimest korda, et tänu temale on ka minul USA kodakondsus. Mul on emast väga kahju, et ta nii raskel ja keerulisel ajal elama pidi. Oma headuse ja töökusega oleks ta väärinud palju paremat elu.