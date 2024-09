Tervis Kuidas päriselt abi saada?

Seminaril astuvad üles spetsialistid tervisekassast, samuti perearst, patsiendiorganisatsioonide esindaja ja kliiniline proviisor. Seminaril arutatakse, kuidas patsienti toetada, et patsient saaks hakkama tervishoiusüsteemis orienteerumisega, kuidas saada kiiremini ravili või kuidas aidata sellist patsienti, kel on krooniline haigus või kellel on küsimusi näiteks eri ravimite koosmõju kohta. Kogemusi jagavad ka patsiendid.