Liikumine Ka paigalolekus saab võimelda

Loobume kiirest tempost, suurest korduste arvust ning kõige sellega seonduvast higistamisest ja hingeldamisest. See aga ei tähenda, et süda ei saaks koormust ning kogu keha parajas koguses tööd. Nii mõnelegi võib olla raskem asendit hoida kui kiireid liigutusi teha.

Tänaste lihtsalt tehtavate, kuid tugeva toimega harjutuste tegemise eesmärk on treenida jalgu, suuri reielihaseid ja puusaliigeseid. Märgatav positiivne toime laieneb ka selja ja kõhu piirkonna lihastele. Keha koordinatsioon ning tasakaalu hoidmine paranevad. Kindlam samm ja sirgem rüht on tarvilik meile kõigile.

Mistahes treenimise juures on oluline ümbrus ning kaaslased, kellega koos toimetatakse. Olen kindel, et mitte igaühel pole võimalust valida kohaks heinamaad ning seltsilisteks uudishimulikke ja heatahtlikke pudulojuseid. Paljud isegi väldiksid seda. Kuid – igaüks on vaba otsustama, kus ja kellega, peaasi, et keskkonna meeleolu oleks soe ja toetav. Soovime ju, et treeningu mõju oleks tõhus mitte ainult meie kehalisele, vaid ka vaimsele poolele.