Õige tekk ja padi tagavad tervisliku une

Lonase projektijuht Saulius Jakutis ning Medpointi müügi-ostujuht Karl Lumi jagavad meiega oma teadmisi ja soovitusi, kuidas teha parimaid valikuid, et tagada hea uni.

Poodidest võib leida väga erinevates hinnaklassides tekke ja patju. Padja võib soetada kas või viie euroga, samas kui kvaliteetne tekk võib maksta üle 500 euro. Saulius Jakutise sõnul sõltub hind peamiselt toote täidisest ja kvaliteedist. "Mida parem täidis ja kvaliteet, seda kõrgem on ka hind," selgitab ta.

Sobiv padi igaks elujuhtumiks

Padjamaailm on suur ja lai. Sobiva vormiga padja leiab nii kõhuli- kui ka selilimagaja. Saulius Jakutis rääkis, et lisaks on olemas spetsiaalsed põlvedevahelised padjad lülisamba õiges asendis hoidmiseks, jahutuspadjad, norskamisvastased padjad ja nutikad padjad, millel on integreeritud jälgimisseadmed magamise analüüsimiseks.

Ka materjalide valik on mitmekesine. Näiteks on mäluvahust padi tuntud ka kui ortopeediline padi ning võtab kuju mitte ainult pearaskuse, vaid ka kehasoojuse järgi.

Sulgedest padja puhul tuleb Jakutise sõnul silmas pidada seda, et igal hommikul tuleb seda käsitsi kloppida, et taastada padja esialgne kohevus. Ühtlasi peab padja kasutaja veenduma, et ta poleks selle materjali suhtes allergiline.