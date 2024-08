Kui on vaja reisikotti pakkida

Apteeker soovitab

"Suvise palavusega on oluline kaitsta end nii päikesekiirguse kui ka liigse palavuse eest. Kõige kuumemal ajal, keskpäeval, on soovitav hoida varju või jääda siseruumidesse. Õue minnes tuleks kreemitada end korralikult päikesekaitsekreemiga. Mida kõrgem SPF, seda tugevam kaitse," nendib proviisor ning paneb südamele, et kindlasti ei tohiks kasutada aegunud tooteid. "Igaks juhuks võiks kodus olla ka päikesepõletust leevendav kreem või geel. Kui aga liigne päike või kõhumured on põhjustanud oksendamist või kõhulahtisust, mis omakorda viivad vee ja elektrolüütide kaoni, siis sellest aitavad üle saada rehüdratsiooni pulbrid. Vedeliku liigset kadu tasub aga ennetada, juues palavate ilmade korral rohkelt vett ning hoidudes otsese päikese käes viibimisest," lisab ta.