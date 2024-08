Eesti Järvamaa – põlised pargid, uhked härrastemajad ja aadlipaleed

Kalju Lepik veetis enamiku oma elust peale 1944. aastal põgenemist Rootsis, kui tema unistused luhtusid, mille kohta ta sõnastas: "Uskusime terve mõistuse kiuste Eesti Vabariigi uuestisündi. Vabadussõja päevade kordumist. /---/ Me ei mõtelnud mõistusega, vaid südamega. Kainenemine tuli alles siis, kui Tallinn langes." Kalju Lepikul õnnestus põgeneda Hiiumaalt Rootsi. Temale on pühendatud mõisa taga asuv skulptuur "Maakera keskpunkt", mille autor on Elo Liiv.

Kõik giidid küpsetavad kooki

Kes mõisas ekskursiooni kaasa teeb, saab maitsta ka pekikooki. Retsept on pärit Udeva mõisa abikokalt Meeri Miralda Volterilt, kes kõrges eas veel mäletas, et just see kook kuulus mõisarahva pärastlõunase tassikese Hiina tee juurde. "Kõik giidid peavad kooki küpsetada oskama," ütleb Anne, kes on retsepti veidi muutnud – kui originaalis pandi pekikrõbinad plaadile ja valati tainas peale, siis tema teeb täpselt vastupidi. Tööle on Anne siia aga jäänud, sest inimesed on nii toredad ja see koht oma looduse ja hõnguga on eriline, lausub ta.