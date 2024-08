Elulust Näitlejate dünastia järeltulija Mait Malmsten: "Vanaisa Kusta oli mulle isa eest."

Vanaisa surm oli valus hoop

Kas miilitsaks või kollase Ikaruse juhiks

"Lapsepõlves tahtsin saada miilitsaks. Hiljem kollase Ikaruse juhiks. Õppisin maailma suurimas eestikeelses, 1200 õpilasega koolis – toonases 13. keskkoolis. Margus Lepa vedas seal kooliteatrit, aga mina hoidsin sellest eemale, ühes näärietenduses vaid osalesin. Käisin teatritegemise asemel usinalt hoopis purjetamas. Aga vaikselt juba teadsin, juba koolipoisina, et küll see veri kord rähnipoja puu otsa veab. Näen seda oma laste pealt. Teatriperekonnas kasvanud lastel on see näitlejaks õppima minek kuidagi loomulik."