Pihlakodu laieneb Lõuna-Eestisse

Pihlakodu juht Merike Merirand kommenteerib Tartusse hooldekodu rajamise otsust sellega, et eelkõige tingis laienemise Tartusse piirkonna suur nõudlus. „Lähedased eelistavad oma pereliikmeid ikkagi võimalikult kodulähedasse hooldusasutusse paigutada, mistõttu on meie järgmise Pihlakodu rajamine Tartusse hea uudis nii Tartu linna kui ka selle ümbruskonna elanikele,” lisas Merirand.

Tartu Pihlakodu remondi- ja ümberehitustöid alustati käesoleva aasta suvel. Uue värskema väljanägemise saavad nii hoone välisilme kui sisemus. Varasemalt ministeeriumi kasutuses olnud hoone kohandatakse spetsiaalselt kaasaegse hooldekodu vajadustele vastavaks ning selle ruumilahendused saavad olema hubased, praktilised ning kaasaegsete süsteemidega varustatud. Kodusoojuse tekitamiseks on sisekujunduses kasutatud mahedaid loodustoone, mis harmoneeruvad hoonet ümbritseva äärelinna rohelusega.

Kokku on Tartu Pihlakodus 140 voodikohta, valikus on nii ühe-, kahe- kui kolmekohalisi tube. Hooldekodu hakkab pakkuma ööpäevaringset professionaalset hooldusteenust erinevas vanuses ning hooldusabi vajadusega inimestele, et säilitada nende iseseisvust ja elukvaliteeti.