Uuring: 70% Eesti elanikest pelgab pensionieas saabuvat elatustaseme järsku langust

„Uuring kinnitab, et kõige suuremad raskused on säästmisega muust rahvusest elanikel, 35–49aastastel, suuremate linnade ning Virumaa elanikel. Arusaadavalt mängib säästmisel olulist rolli ka sissetuleku suurus ehk inimesed, kelle sissetulek on suurem, suudavad ka rohkem säästa,” kinnitas LHV majandusekspert Heido Vitsur.

Eesti inimeste suhtumist pensioni ja vanaduspõlve kaardistanud uuring viitab, et koguni 70% inimestest usub, et nende elatustase võib pensionile jäädes järsult langeda. Kõigest 14% vastanutest on seda meelt, et nende elatustase pensionile jäädes ei lange ning 16% ei osanud seda hinnata. „Arvestades, et Eestis saab pensionile jääv inimene pensioniks keskmiselt 34% oma viimasest palgast, on vanaduspõlve kindlustamine kindlasti vajalik. Kahjuks näitab uuring, et inimesed ei mõtle piisavalt oma pensionile ja ei kasutata riigi poolt pakutavaid kogumisvõimalusi. Vaid 44% vastanutest kogub teise ning 25% kolmandasse pensionisambasse,” lisab majandusekspert.