Köök Vili, mis meenutab taldrikut või pudelit

Suvikõrvitsate koor võib olenevalt sordist olla kas roheline või kollane. Viljaliha maitsele ega tekstuurile koore värvus väga suurt mõju ei avalda, ka ei näita see vilja küpsusastet. Õigel ajal ehk piisavalt noorena koristatud pisikesel suvikõrvitsal on pehme väliskest ja ta ei vaja koorimist. Vilja arenedes muutub suvikõrvitsa koor kõvemaks ja vajab eemaldamist, seemned hakkavad nagu kurgilgi viljalihast eralduma, viljaliha muutub kas kõvemaks ja tuimemaks või hoopiski käsnjalt kohevaks.

Kõik suvikõrvitsad on märkimisväärselt paremate maitseomadustega, kui nende viljad on alles 5–7 päeva vanused. Ära kasvata suvikõrvitsa saaki üle!

Suvikõrvits on väga väikese süsivesikusisaldusega köögivili (2,5 g 100 g kohta) ning seetõttu on selle GK (glükeemiline koormus) ka madalam (GK on 2), kui maa all kasvavatel mugulatel. Lisaks on suvikõrvits hea kiudainete allikas.