Aed Sõstrapõõsa haigusi aitab vähendada hoolas ennetus

Punane sõstar on tema hinnangul üldiselt vähenõudlik ja vastupidav marjakultuur, millel esineb vähe kahjustajaid ja haigusi. Siiski võivad punase sõstra põõsaid kimbutada peamiselt sõstrarooste ja antraknoos ehk lehevarisemistõbi. Kahjuritest aga sõstra kublatäi.

Sõstraroostest kublatäideni

Sõstrarooste tunnus on Kiili sõnul oranžide või kollakate laikude tekkimine lehtedel. See haigus on eriti levinud liigniisketes ja happelistes kasvukohtades. Ennetamiseks tasub vältida põõsaste istutamist niisketele ja happelistele aladele ning vältida vaheperemeestaimede, tarnade lähedust. "Kevadine pritsimine koirohuleotisega võib samuti aidata," räägib Terje Kiil.