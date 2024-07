Kodu Kuumaõhufritüür – kas tervislik ja kiire alternatiiv?

Populaarsed mudelid

Kuumaõhufritüüride valikul on klientide seas populaarsed pigem veidi kallimad mudelid, kuna neil on rohkem programme ja funktsioone ning hooldamine on lihtsam. "Oluline on valida masin, mille suurus ja funktsioonid vastavad pere vajadustele. Eriti tähtis on see, kui köögis on ruumi vähe või kui kasutaja elab üksi," rõhutab vanemkliendikonsultant Indrek Sillaste.