Eesti Järvamaa – rabavärvide, varjude, lõhnade ja helide täielik palett

Väikeste lumepallidena sibavad tema ümber Säde ja Malibu, kaks malta bichon'i tõugu lumivalget koerakest, keda Margo küll ise tupsudeks kutsub. Hindreku talu kõige vanemate hoonete hulka kuulub ridaelamu, mis on renoveeritud ja moderniseeritud. Ka teiste hoonete puhul on püütud säilitada see kõige olulisem – nagu suure kollase hoonegagi, kus aasta lõpuks saab valmis põneva kontseptiooniga Rabamu. Seal saab enne matka või ka iga ilma ja tuulega tutvuda selle kandi imelise loodusega, milles tuleb esile rabade värvide, varjude, lõhnade ja helide täieliku palett ja millesse on seotud humoorikalt joonislõigud loomadest.

"Nii lihtsalt sa ilvest filmile ei püüa, aga sel moel saab meie metsas elavaid loomi ka näidata," ütleb Margo abikaasa Tuuli, kes tegelebki tehisintellekti teemadega. Rabamu on peremehe ja perenaise armastuskiri loodusele, ütlevad nad ise uue projekti kohta. Säilitatud on ka pärandkultuuri juurde kuuluv saunamõnu traditsiooniliste kausside ja vihtlemisega. Margo lisab, et seiklushimulised hinged leiavad Mündi rabast ka veidi teistsuguse matka, nimelt saab tunnetada rabapinda paljaste jalgade all või räätsadel kõndides.

Esna jõest inspireeritud rabarestoran