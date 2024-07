Elulust Hingelt insener Arvi Hamburg: "Elu on teatud mõttes juhuste rida."

Kas just tõekuulutaja …

On kaks asja, millest ma aru ei saa. Me räägime kogu aeg Euroopa Liidu koostööst. Aga näiteks elektri vallas me ei tea täpselt, mida kavatseb Läti, Leedu, Soome. Meil ei ole ühist energiakava. Me isegi ei tea ette, millal millist jaama või tootmisüksust naabrite juures remonditakse. Vahel selgub, et eri riikide jaamad on ühel ja samal ajal hoolduses. Meil peaks olema ühine energiamajanduse arengukava vähemalt Balti riikide ja Soome peale kokku.

Teiseks häirib see, et rohepöördest on saanud omamoodi dogma. Kõik, mis sellega ei ühti, on kuulutatud valeks. Aga mingit süsteemset süvaanalüüsi pole tehtud. Üks erakond on mulle öelnud otse: "Ära sega!" Pika pärimise peale selgitati: "See on demokraatia. Me oleme erakonnas istunud koos ja otsustanud, et nii tuleb edasi minna. Meid on valitud, rahvas on meid usaldanud." Küsid, kas on ka mingeid uuringuid tehtud. Jah, on! Vaatasin seda uuringut ja tuli meelde Narva elektrijaamade 49% aktsiate müük ameeriklastele sajandivahetusel. Ka siis telliti ühelt Saksamaa tuntud konsultatsioonifirmalt uuring ning seal seisis: "Ei ole üldse teist võimalust, kahelda ei tohi! Kohe müüa, hind pole tähtis!" Läks natuke aega mööda, USAd tabas energiafirmade pankrotilaine, Eestis toimus aga poliitiliste jõujoonte muutus ning telliti uus hinnang samalt firmalt. Vaatasin, et ligi pool allakirjutanute nimedest kordusid. Aga järeldus oli: "Mitte mingil juhul ei tohi müüa!" Tulemus sõltub lähteülesandest.