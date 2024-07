60+ juulinumber Kuumaõhufritüür ja vili, mis meenutab pudelit

Teda häirib see, et rohepöördest on saanud omamoodi dogma. “Kõik, mis sellega ei ühti, on kuulutatud valeks. Aga mingit süsteemset süvaanalüüsi pole tehtud. Küsid, kas on ka mingeid uuringuid tehtud. Jah, on! Vaatasin seda uuringut ja tuli meelde Narva elektrijaamade 49% aktsiate müük ameeriklastele sajandivahetusel. Ka siis telliti ühelt Saksamaa tuntud konsultatsioonifirmalt uuring ning seal seisis: "Ei ole üldse teist võimalust, kahelda ei tohi! Kohe müüa, hind pole tähtis!" Läks natuke aega mööda, USAd tabas energiafirmade pankrotilaine, Eestis toimus aga poliitiliste jõujoonte muutus ning telliti uus hinnang samalt firmalt. Vaatasin, et ligi pool allakirjutanute nimedest kordusid. Aga järeldus oli: "Mitte mingil juhul ei tohi müüa!" Tulemus sõltub lähteülesandest,” räägib hingelt insener Arvi Hamburg ajakirja 60+ juulinumbris.

Kuumaõhufritüür on leidnud koha üha enamates koduköökides. Miks see seade nii populaarne on? Mida sellega üldse teha saab? Mida peaks jälgima, kui on soov see seaded endale muretseda? Kuidas endale sobilik kuumaõhufritüür valida? Mida peaks teadma vähema õliga küpsetamisel, räägivad ajakirja 60+ juulinumbris Euronicsi vanemkliendikonsultant Indrek Sillaste ja K-Rauta tootegrupi juht Olga Boiko ning oma kasutajakogmusi jagavad Gabriela ja Kätrin.