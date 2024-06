Notarid: kõige sagedamini püüavad eakaid ära kasutada nende endi sugulased

Kinkeleping olgu võimalikult detailne

Kui inimesel on soov sõlmida oma lähedasega kinkeleping, siis tuleb lepingu tingimused Saar-Johansoni sõnul eelnevalt hoolega läbi mõelda, sest kinkeleping ei tähenda kinkijale üksnes vara ära kinkimist, vaid tal on võimalik seada kingi saajale kohustused, mida ta peab kinkija ees täitma. „Näiteks tasub vanemal oma lapsega sõlmitavasse kinkelepingusse võimalikult üksikasjalikult kirja panna kõik kohustused, mida laps endale kinkelepinguga võtab – alates ülalpidamiskohustusest kuni kasvõi külaskäikude regulaarsuseni välja,“ rääkis Saar-Johanson ja lisas, et lepingu rikkumisel on kinkijal õigus kinkelepingust ka taganeda.

„Kinkija eluasemeks oleva kinnisvara, olgu selleks siis korteri või maja kinkimisel on ülioluline sätestada lepingus kinkija kasuks eluaegne korteris või majas sees elamise õigus, sest sellega on tagatud, et kingi saanud laps ei saa oma vanemat kodust välja ajada,“ toonitas Saar-Johanson. Kinkelepingu sõlmimine ei anna garantiid, et sugulased täidavad oma lubadusi vanainimese eest hoolitsemisel ka siis, kui seda ei ole kinkelepingusse täpselt kirja pandud. „Olukord võib hoopis muutuda ja pärast tehingu tegemist jääb vanainimene oma toimetulekuga üksi,“ sõnas ta. „Kõige olulisem on olla notariga rääkides aus, jagada oma kahtlusi ja muret, nii saab notar aidata leida inimese jaoks parima lahenduse,“ lisas Notarite Koja juht.

„Meie kui notarite tungiv soovitus kõigile inimestele on, et ärge laske lähedastel end tehingute tegemisel survestada – olgu see siis oma vara kinkimine, sellele hüpoteegi seadmine või ka testamendi tegemine pereliikme või sugulase näpunäidete järgi,“ toonitas Saar-Johanson. „Kõige parem nii inimesele endale kui ka tema lähedastele on teha aegsasti, isegi juba keskealisena ära notariaalne testament. Sellega saab inimene kindlaks määrata, mis saab tema maisest varast siis, kui ta ise on lahkunud. See hoiab ära ka paljud konfliktid pärijate vahel, sest testamendi näol on tegemist inimese enda viimase tahtega.“