Nõmmel Ravila pargis kõlab neljapäeval Arne Oidi muusika

20. juunil toimub kontsert Arne Oidi mälestuseks ning surematuid hitte esitavad Nõmme muusikakooli rütmimuusika bänd (juhendaja Ingrid Hagel) ja kõigi poolt armastatud Voldemar Kuslap. Noored muusikud võtavad ette sellised lood nagu „Kaks kuukiirt mu toas“ ja „Mis värvi on armastus“. Voldemar Kuslapi esituses kõlavad „Suveöö“, „Kui ootab sadam“, „Minu südames sa elad“, „Oktoobrikuu“ ja loomulikult saab kuulda maestro esituses ka operetiklassikat. Arne Oidi panusest Eesti muusikasse teeb ülevaate muusikaloolane Olavi Pihlamägi.

„Sügav kummardus ja tänu maestro Voldemar Kuslapile, kes käis laulmas ka Arne Oidi pingi avamisel aastaid tagasi. Tema hääl paneb Ravila pargi kindlasti kajama,“ ütles Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri. „Alo Mattiiseni pingikontsert näitas, et tegemist on meeldiva formaadiga, mis publiku huvi pälvib. Olen kindel, et tegemist saab olema vägeva kontsertelamusega ka seekord. Usutavasti kuuleme Olavi Pihlamäe esituses fakte, mis nii mõnelegi Oidi talendi austajale varasemast teadmata,“ lisas Kuri.