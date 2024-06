Seenioride reedel saab tutvuda Kris Lemsalu isikunäitusega

28. juunil kell 13 on viimane võimalus „Seenioride reede“ programmi raames tutvuda koos kuraatoriga muuseumi menuka ja palju tähelepanu pälvinud Kris Lemsalu isikunäitusega „DONATELLA. Elukeeris“. Ekskursiooni viib läbi Tartu Kunstimuuseumi näituste osakonna juhataja Indrek Grigor, kes on ühtlasi ka väljapaneku kuraator.

„DONATELLA. Elukeeris” on Eesti kunsti ühe säravaima rahvusvahelise tähe esimene isikunäitus Tartus.

Lisaks Lemsalu tõlgendusele Tartus igavesse suudlusse jäätunud purskkaevust on näitusel esmaesitlusel koostöös Johanna Ulfsakiga valminud eluloofilm „Vana klaver” ning valik värskeid joonistusi koos mõne varasemast tuttava installatsiooniga.

Näitusetuur kestab 30 minutit. Osalemiseks on vaja soetada ühe-eurone näitusepilet, millega pääseb soovi korral pärast tuuri vaatama kõiki Tartmusi näituseid.

Ekspositsioon kuulub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi. Näitus on osa Tartu Kunstimuuseumi korraldatud laiemast näituseprogrammist „Sürrealism 100“, mis on pühendatud sürrealismi manifesti 100. juubelile. Näituseprogrammi kuuluvad veel Tartu Kunstimuuseumis eksponeeritavad „Ilmar Malin. Igaviku hõõg“ ja Eesti karikatuurikunstile keskenduv „Initsiatiiv altpoolt. Eesti 80ndate karikatuur“. Lisaks on avatatud Eesti Rahva Muuseumis rahvusvaheline näitus „Sürrealism 100. Praha, Tartu ja teised lood …“.