Dehüdraatoris ehk toidukuivatis kuivatamine on üks võimalus marju, puuvilju ja köögivilju talveks säilitada. Kuid see õnnestub ka edukalt avatud uksega pöörleva õhuga ahjus. Samuti saab peenikesi ürdivarsi ja lehti ning väikesi õisi kuivatada puhta paberi või lina peal, otsese päikesepaiste eest varjatuna.

• Soovitatav on alustada kuivatamist kõrgemal temperatuuril (vahel ka tõusvas temperatuuris) ja vähendada temperatuuri, kui kuivamine on alanud. Õhk on soojem kui kuivatatav niiske toiduaine. Kuivatatav toit on 11 kraadi jahedam kui õhk.