HINGEELU Psühholoog Inna Narro: „Ma ei ütle kunagi, et hoia pea püsti!”

niikaua, kui inimesel pea töötab, käed-jalad liiguvad, on tal võimalik see miski üles leida,” on Inna Narro veendunud. „Uuringud kogu maailmas on küll näidanud, et vähihaige patsient elab seda kauem, mida paremad on tema lähisuhted, kuid mina ei pea perekonna olemasolu üldse nii oluliseks, kui inimene on üksindusega harjunud. Paljud diagnoosiga patsiendid soovivadki üksinda elada,” arvab ta.







Teistsugused on lood tema meelest inimestega, kes on saatuse tahtel üksinda jäänud. „Või elavad väikeses maakohas, kus isegi perearsti juurde minek on suur ettevõtmine, rääkimata siis pädeva psühholoogi jutule pääsemisest. Sellistele patsientidele olen alati soovitanud: tegelege iseendaga. Alustage toitumise muutmisest, selle kohta on väga palju kirjandust, suhelge internetis oma saatusekaaslastega. Akupunktuur on väga efektiivne vähiravi toetav meetod. Samuti refleksoteraapia, biblioteraapia. Aga alati tasub meeles pidada, et alternatiivsed vähiravi meetodid ei ravi, vaid ainult toetavad tõenduspõhist vähiravi,” hoiatab psühholoog.







Inna Narrol pole usku isegi paljuräägitud ravikanepisse. „Olen hoidnud käes kunagi 5000 krooni maksnud ravikanepi purki, kuid see vahend siiski ei aidanud. Mees kulutas kõik oma säästud, et muretseda väga kallist hinda maksnud Rick Simpsoni kanepiõli, kuid see ei toiminud, tema armas abikaasa suri selle tarvitamisest hoolimata,” meenutab ta.