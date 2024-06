Tarbeklaas on moes. Kuidas kallist vaasi hooldada?

„See on nähtus, mil klaasi pinnale tekib hägune kergelt niiske kiht. Klaasihaigus on materjali läbiv kahjustus. Selle tulemusena ilmnevad mikromõrad ja materjali nõrgenemine. Klaas muutub häguseks,” kirjeldab Eesti Rahva Muuseumi konservaator Karoliine Bürkland. „Klaasihaigus on pöördumatu kahjustus ja seda on võimalik pigem vaid ennetada,” nendib ta.

Sageli on kalli vaasi häguseks muutumise põhjus hoopis katlakivi. Selle vastu aitab äädikalahuse või lõhna poolest meeldivama sidrunhappelahusega pinna puhastamine, see tuleb pärast kasutamist kindlasti klaasilt veega maha loputada ja kuivatada. „Sellised lihtsasti eemaldatavad katlakiviplekid on Tartu rahvale igihaljas tüütus, kuna siinkandis on väga kare vesi. Hoidmaks oma kalleid vaase, võib neid pesemise ja puhastamise järel loputada destilleeritud veega, mis uhub kraanivees lahustunud kaltsiumi- ja magneesiumimineraalid klaasilt maha. Meie ERMis kasutamegi klaasesemete loputamiseks deioniseeritud vett, sest see ei jäta klaasi pinnale mineraalainete kihti, mida Tartu kraanivesi lahkelt jagab,” ütleb Bürkland.