Linn südames, kus mõned ei lukustagi ust

Wittensteini tegevuskeskuse õu. Foto: Thea Karin

Linna põnevad tegelased

Siin on palju põnevaid lugusid linna kujundanud inimestest. On humoorikaid pilte näiteks kohalikust "Mätta Mussolinist" – Paide Pritsiameti juhist kõikide tema ordenitega, mida täiendab karikeerivas laadis kohalikke inimtüüpe ja erinevate ametite esindajaid tutvustav Ants Viidalepa maal Paide raekojas "Paide laadad".

"Seal on ka mõisnike jõudeelu kinnitavad maalid, nende puhul arvati, et ega nad muud ei teegi, kui käivad jahil ja mängivad kaarte," tutvustab muuseumi teadusjuht Ründo Mülts ja soovitab samas pööningul lehitseda 19. sajandi rahvusliku liikumise eestvedaja Postimehe köidetud ajalehti ja vaadata, millised uudised tollal huvi pakkusid. Just seal ilutseb üks Mäo mõisniku admiral Olaf von Stackelbergi Filipiinidelt toodud merikarpidest, üks on ka ristimisvaagnaks luteri kirikus.

Vanakuradiema põieterad ja Paide musi

"Siin muuseumis on ühendatud rändamine ajaloos, Paide kui Eesti süda ja Eesti pärand," ütleb Ründo ja viitab suurele kaunistustega kirstule, mille kohta lapsed arvavad, et see on Dracula magamiskirst, tegelikult aga Roosna-Alliku mõisniku von Stackelbergi reisikirst.

Tartu Ülikooli farmaatsiateadlane professor Ain Raal jagab apteegi töötoas õpetusi tegutsemiseks. Foto: Ajakeskus Wittenstein, Järvamaa Muuseum