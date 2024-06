ELULUST Ooperi raudne leedi Anu Kaal: „Teatrist ei saa ma elu lõpuni lahti.”

"Anu on nagu raudteerööbas, mis on kitsas ja õhuke, kuid raudne," on teda iseloomustanud tema kunagine lavapartner Mati Palm.

"Kuni 68. eluaastani olin ma käinud ainult hambaarsti juures. Nüüd olen ikka mõne asja pärast pidanud tohtrit külastama, aga usun, et päris mitu kilomeetrit jõuan veel järjest maha marssida. Käin kaks korda nädalas võimlemas. Kord kuus massaažis. Õhtuti enne uinumist lahendan ristsõnu. Sest ka vaimset tervist tuleb hoida. Seltsielu on minu eas juba väga oluline. Olen teatriveteranide klubi liige, kord kuus käin Estonia Seltsi koosolekutel. Ja muidugi muusika! Püüan vähemalt kord nädalas käia mõnel mulle huvipakkuval kontserdil," loetleb Anu Kaal.

Ta on avastanud, et näiteks muusikaakadeemia korraldab imeilusaid kontserte olematu piletihinnaga. Uues majas on suurepärase akustikaga saal.

"Meie tuntuim akustik Linda Madalik on ka selle saaliga imet teinud. Käin palju Eesti Draamateatri etendustel. Täiesti uskumatu, et "Lehman Brothers" on juba mitu aastat mängukavas ja ikka suudavad näitlejad selle tüki täiesti geniaalselt välja mängida – minu viimaste aastate vaieldamatult suurim teatrielamus! "Võõrad" on selline kergemapoolne, aga väga vaimukas etendus. Estonias mängitav "Kabaree" valmistas kahjuks pettumuse. See maailmakuulus tükk vajanuks mu meelest hoopis teistsugust lavastajakätt. Kavas on minna vaatama "Erakõnelusi"."