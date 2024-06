AJAKIRJA 60+ JUUNINUMBER Anu Kaalu elulusti saladused, kuivatatud peeditšipsid ja hinnaline Tarbeklaasi vaas

Kahjuks ei pääase ükski inimene teadmise eest, et keegi tema lähedastest on saanud raske diagnoosi. "Kui patsient saab vähidiagnoosi, sees on esmaseks reageeringuks šokk, siis selles faasis on oluline motiveerida inimest tegema aktiivset tööd oma arstidega, et saada enda jaoks turvalisust andvat infot ravi ja sellega kaasnevate olukordade kohta," selgitab kliiniline psühholoog Inna Narro, kes töötab Põhja-Eesti Regionaalhaigla Hiiul asuvas palliatiivravi keskuses peamiselt vähihaigetega. "Paraku on keemia- ja kiiritusraviga kaasnevad sümptomid füüsiliselt ja emotsionaalselt inimesele kurnavad, mistõttu võib ta tahta ravist loobuda. Just sel perioodil on oluline motiveerida ravi jätkama. Ma ei ütle äsja diagnoosi saanud inimesele mitte kunagi, et hoia pea püsti või mõtle positiivselt! Pigem soovitan tal endas üles leida selle miski, mis südant soojendab ja aitab elus püsida," selgitab ta värskest 60+ numbris.