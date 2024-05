On teada arvamus, et rabarberit võiks süüa enne jaanipäeva, kui rabarberivarred on veel noored. Eeldame, et seal sisalduv oksaalhappe (oblikhappe) kogus on siis väiksem. Osa allikaid väidab, et suurem oksaalhappe kontsentratsioon on ka esimestes kevadel tärkavates noortes lehtedes ja selle kontsentratsioon tõuseb taime kasvades. Oksaalhappe sisaldus sõltub aga ka ilmast, sordist ning kasvutingimustest.