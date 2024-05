Tänu sellele on ka ravi- ja paranemisvõimalused palju paremad kui aastate eest. Marianne Niine sõnul on oluline silmas pidada, et kasvaja kasvab ning muutub ajas, tavapärane sünnimärk aga ohtu ei kujuta. „Melanoom ehk pahaloomuline nahakasvaja tekib pigmenti tootvatest rakkudest ehk melanotsüütidest. 80–90 protsenti juhtudest on see pigment nahal siiski uus asi ning ta eristub enamasti tavapärastest sünnimärkidest värvi poolest,” selgitab doktor.