Asjadel ja emotsioonidel on tihe seos

Ta tunnistab, et temast oleks saatuse tahtel võinud saada Eesti venelane, mitte rahvarinde üks kõneisikuid ja Eestimaa rahvuste ühenduse president. Praeguse olukorra kohta maailmas vastab Hagi Šein, et paraku on maailm nii ehitatud, et ta on täis nurjatuid probleeme. Ehk probleeme, millele ei olegi häid lahendusi.

“Õigust ja tõde on rohkem kui üks. Inimühiskond ongi üles ehitatud erinevatele tõdedele ja õigustele. Sa ei saa teisiti arvajaid maha lüüa ega isegi ümber veenda. Sa ei saa üldse midagi teha. Saad ainult teisiti arvava naabrimehega koos eksisteerida, talle kätega kallale minemata. Naaber pole loll, et ta teisiti arvab, ta lihtsalt arvab nii. Juba Juhan Liiv kirjutas: “Mis ühele kuu, see teisele päike, mis ühele suur, see teisele väike.” Harjugem sellega elama. Mida varem sa sellega lepid, seda lihtsam on elada, seda tervem ja õnnelikum oled. Pea alati kõige õigemaks oma tõde, solvumata nende peale, kes vaatavad asjadele hoopis teistmoodi. Tulem on ikkagi erinevate tõdede ühistoime.” tunnistab Hagi Šein ajakirja 60+ värskes numbris.

