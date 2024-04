Dramaturg Urmas Lennuk: „Raamat peab õigel ajal kätte sattuma.”

Rakvere teatri mängukavas on „Kessu ja Tripp”. Lugu, mis paljudele täiskasvanutele on tuttav omaaegsest telelavastusest. Urmas Lennuk mäletab, et ülioptimistlik laul „Ma olen Kessu, ma Kessu ja mina olen Tripp!” mõjus aastakümnete eest isegi veidi hirmutavalt. Aga see, mis lapsena jäi tema jaoks teleekraanilt puudu, oli Robert Vaidlo raamatus olemas.

„Vaidlol oli loodud väga omanäoline maailm. Lugesin tol ajal tema „Lood Kukeleegua linnast” ja seejärel ka „Kessu ja Tripi” läbi, kus oli väga huvitavaid asju, nagu unenägude vabrik ja ümber maailma kelgutamine. Kui hakkasime nüüd koos Eili Neuhausiga seda lavastama, mõtlesin, et Vaidlo ilmselt elas ennast lastele kirjutades välja, kuna täiskasvanutele ta nõnda sel ajal kirjutada ei saanud. Seal on täiskasvanule arusaadavat kujundlikku maailma. See raamat on väga ajatult kirjutatud,” leiab Urmas Lennuk.

Oma tütre puhul täheldas ta kunagi, et umbes kolmanda klassini käis laps sageli kekseldes, aga mingil hetkel see kekslemine kadus. „Kooli raskus või eluraskus vajutab maadligi ja siis astutakse korralikult jalg jala ette,” nendib ta. Vaidlol on aga Urmas Lennuki meelest väga palju „kekslemist” alles, kirjanik oskas last enda seest leida ning nõnda on ta tekst mõnusa ja usutava lapsekeskse fantaasiaga.

Tripp (Johannes Richard Sepping) tuli Kessu ja tema ema ellu just raamatu kaudu. Ema oli selle täiskasvanuks saades lihtsalt unustanud. Foto: Kalev Lilleorg