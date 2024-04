HINGEELU: Kuidas ma saan oma iseloomu muuta?

"Kuid ülejäänud protsentide osas on end võimalik muuta paremaks inimeseks. „See on hea tahte ja sobiva juhendamise korral täiesti võimalik,” lisab Tartu Ülikooli käitumisgeneetika kaasprofessor Uku Vainik.

„Vast olete kõik kuulnud sangviinikutest, koleerikutest, flegmaatikutest ja melanhoolikutest. Aga kas on olemas mingi test, mis inimese iseloomu või isiksuse lubab kindlaks määrata?” küsib professor Jüri Allik. Ja vastab, et neid on nüüdseks välja töötatud palju, aga tema meelest jagavad paljud võltslubadusi. „Näiteks lemmikvärvide järgi – 80 protsenti inimestest kogu maailmas peab oma lemmikvärviks sinist. Oleme me kõik siis sarnased? Ka internetis ja moodsates eneseabiõpikutes ringlevad isiksusetestid on osutunud petuskeemideks. Isegi Mischeli kuulus vahukommitest liiga pealiskaudseks. Aastaid arvati, et isiksust on võimalik lahti muukida Rorschachi testi ehk tindiplekitestiga.”

Miks inimesed neid teste ikkagi teevad ja nendesse usuvad? „Sest need töötavad Barnumi efekti põhimõttel. See tähendab, et mingit kirjeldust lugedes tundub, et see käib täpselt teie kohta. Näiteks horoskoobid on Barnumi efekti head näited,” ütleb Jüri Allik.

Suure viisiku teooria

Kõige mõjukamaks peetakse tänapäeval nn suure viisiku teooriat. Tartu Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia professori Jüri Alliku sõnul on jõutud järeldusele, et mitmed erinevad isiksuseomadused on võimalik koondada viide gruppi, mis moodustavad viis peamist isiksuse joont. Teooriat on hakatud kutsuma viiefaktoriliseks teooriaks ja isiksuse omaduste gruppi suureks viisikuks.