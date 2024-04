Insult võib tekkida ka rahulikult tugitoolis istujal

"Ravi tuleb alustada võimalikult kiiresti, sest insuldi tekkimisel hukkub minutis kaks miljonit ajurakku, tunnis võib hävida kuni 120 miljonit ajurakku ja patsient enam haigusest ei taastugi,” lisab Ida-Tallinna Keskhaigla neuroloogiakeskuse juhataja Inga Kalju.

Mis on insult?

Insult on sage neuroloogiline haigus, mis on kõikide haiguste surmapõhjuste seas teisel kohal ja olulisim puude põhjustaja. Tänu viimaste aastakümnete läbimurdele on insult muutunud ravitavaks haiguseks. „Siiski on tähtsal kohal kiire tegutsemine − sellest oleneb aju närvirakkude säilimine,” ütleb dr Inga Kalju. Kohese abi korral võib mõni inimene täielikult paraneda. Kahjuks jõuab õigel ajal haiglasse vaid kolmandik insuldipatsientidest.

Üksi elavad vanemaealised pole küll omaette insuldi riskirühm, nad on pigem inimesed, kes võivad abita jääda. Insuldi risk ei ole neil suurem kui neil, kes ei ela üksi. „Ka meie keskusesse on jõudnud kurbi juhtumeid, kus inimene on abitus seisundis mitu päeva korteri põrandal maas lamanud, võimetuna abi kutsuma.”

Insult on ajutegevuse häire, mis tekib äkki, isegi une pealt või rahulikult tugitoolis istujal. „Aju närvirakud tarbivad palju hapnikku ja energiat ning sõltuvad tugevalt verevarustusest ning kui verevarustus katkeb, tekib kiirelt rakkude häire ja hävimine. Aju on väga tundlik hapnikupuudusele, seetõttu on kiire esmaabi määrava tähtsusega,” selgitab neuroloog.