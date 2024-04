Juminda poolsaar – nii metsik koht nii linna lähedal

„Meil on 75 liiget poolsaare poolt, igaüks on oma osa andnud, see on puhas panustamine kogukonna ellu,” selgitab Artur. Ta lisab, et tänu aktiivsele kogukonnale on poehoovis palju üritusi, taastatud on postkontor.

„Sel suvel taastame kuuri, kus suvekuudel saab anda võimaluse kohalikule tootjale,” ütleb ta. „See on hea mõttepõrkumise koht, kus erinevate külade inimesed kokku saavad ja uudiseid kuulevad.”

Leesisse on lihtne teed leida, teab Artur Talvik. Aga üks osa küladest on tupikkülad, kuhu on raske sattuda, ja ega sinna oodata ka, et tohutu liiklus peaks tulema, arvab ta, ning rõhutab, et teatud puutumatus on eriti tänapäeval omamoodi väärtus: „Meie metsikus nii linna lähedal on üks meie võludest.”

Tuline koer ja leuavenitaja

Kogukonna liikmed tegelevad ka pärandkultuuriga. On uuritud, kuidas vanasti kala püüti, ja huvi on taastada kogukonna õigused. Uuritud on ka, kuidas on laste nimed aja jooksul Jumindas muutunud. Samuti on võetud kasutusele poe esimene nimi – Liesi puod, selle asutasid 1908. aastal kalurid ise, ja ka MTÜ on võtnud endale ajaloolise nimetuse Tarwitajate Ühisus. Ranna keelde on kohalik keeleselts pannud mõned toodete nimedki, nii on maiustustest saanud preksid, räägib MTÜ juhatuse liige Ants Viirmaa ja lisab, et huumorist siin puudu ei tule: kiirtoitudest nagu hot dog ja hamburger on saanud vastavalt tuline koer ja leuavenitaja.

Viimased viis aastat on poe õue peal toimunud palju laatasid ja kontserte, üles seatud on püsilava ja esinejaid on seinast seina – kohalikest noortebändidest kuni Taukarini välja, räägib Ants Viirmaa. Lahemaa noorte folklooribänd Uurikad on just siin laval saanud tuule tiibadesse, teab Ants ja neid tunnustati kui parim noor pärimusbänd 2022.