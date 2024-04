Raivo E. Tamm: „E-tähe lisamine näitleja-nimesse võttis parasjagu aega ja närve.”

"Tegin just siis, kui selline mõte tuli, aastal 1993 kaasa Eesti Draamateatris külalisnäitlejana. Käisin teatrimaja peal vastutavate prouadega rääkima, et ehk oleks kavalehele võimalik minu nimi uutmoodi kirja panna. Prouad tegid imestunud nägu, aga otseselt keegi midagi vastu ei öelnud. Tulin siis ohtralt tänades ja koogutades sellest kabinetist välja. Saadi aru küll. Veel enne esietendust jagati publikule bukletikesi, kus sees uute lavastuste tutvustused. Seal seisiski uhkelt: Hendrik Toompere juuniori lavastus „Suvepäev”, külalisena teeb kaasa Raivo A. Tamm. Ju siis tädid mõtlesid, et mis tähte see poiss parajasti tahtiski, keegi ei mäletanud. Ah, ju see A oli. Aga mu nimi − Raivo E. Tamm − on just sellisena õnneks korralikult käiku läinud. Olen selle nimega nii kaitseliitlane, ohvitser, saan isegi kutseid Kaitseliidu õppustele selle nimega, ehkki see on mu oma väljamõeldud nimi,” naerab Raivo.