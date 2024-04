Ahjusoojad lihapirukad ja pikk ning õnnelik elu

Ta räägib, kuidas sattus tema nime keskele “E” täht ja miks hingelt mässajast must-valgest mehest ei saanudki mässajat. Raivo E. Tamm ütleb: “Mõtlen isa peale kogu aeg. Ja ka tema isa, oma Vabadussõja veteranist vanaisa peale. Nad on tähtsaimad mehed minu elus!”

Teadusuuringud kogu maailmas kinnitavad, et inimese isiksuse viis põhiomadust on väga stabiilsed ning kord väljakujunenuna ei tee enam läbi suuri muutusi. Nimelt on meie isiksuseomadused 40−60 protsendi osas pärilikud, kinnitab Tartu Ülikooli eksperimetaalpsühholoogia professor Jüri Allik. Kuid ülejäänud protsentide osas on end võimalik muuta paremaks inimeseks.

„See on hea tahte ja sobiva juhendamise korral täiesti võimalik,” lisab Tartu Ülikooli käitumisgeneetika kaasprofessor Uku Vainik. Vähem on räägitud sellest, et inimese isikuomadused määravad suuresti ka tema elujõulisuse ja eluea pikkuse. 60+ aprillikuu ajakirjaveergudelt saame teada, kuidas elada kauem ja õnnelikult.