Tasuta veebikonverents jagab rahatarkust pensionipõlveks

Pensionivalikuid tehes on oluline tunda end kindlalt ja teha teadlikke otsuseid. Mida rohkem teatakse Eesti pensionisüsteemist ja võimalustest, seda paremini mõistetakse erinevate valikute tagamaid, hinnatakse riske ning tehakse teadlikke otsuseid.

Elu võib tuua ette ootamatuid muutusi ning plaan pensionile jäämiseks peaks olema piisavalt paindlik, et kohaneda erinevate olukordadega. Pensionitarkus tähendab arusaamist pensionisüsteemi toimimisest ja selle võimaluste kasutamist selleks, et saavutada piisav rahaline turvatunne pensionipõlveks. Piisavad teadmised pensionisüsteemist võimaldavad paremini planeerida isiklikke rahalisi vahendeid ning annavad vastuse küsimusele, kui palju tuleks säästa, koguda ja/või investeerida, et pensionieas oleks tagatud piisavad rahalised vahendid.